Unfall bei Pöttmes: Traktor kollidiert mit einem Auto

Bei Pöttmes ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Auto gekommen. Der 56-jährige Traktorfahrer wollte gegen 18 Uhr von einem Feldweg aus die Staatsstraße St2049 in Richtung Seeanger überqueren. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei ein Auto, das von Pöttmes in Richtung Klingsmoos (Königsmoos, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) auf der St2049 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Unfall bei Pöttmes: Feuerwehr ist mit drei Fahrzeugen vor Ort

Der 31-jährige Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ärztlich versorgt und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Um die Unfallstelle zu räumen, war die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes mit drei Fahrzeugen vor Ort. (hop)