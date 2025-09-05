Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Unfall auf Staatsstraße 2049: Traktor kollidiert mit einem Auto.

Pöttmes

Unfall bei Pöttmes: Traktor kollidiert mit einem Auto

Bei Pöttmes kommt es zu einem Unfall. Ein Traktorfahrer übersieht laut Polizei beim Überqueren der Staatsstraße ein Auto. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.
    • |
    • |
    • |
    Ein Traktorfahrer kollidierte bei Pöttmes mit einem herannahenden Auto, als er die Staatsstraße 2049 überquerte.
    Ein Traktorfahrer kollidierte bei Pöttmes mit einem herannahenden Auto, als er die Staatsstraße 2049 überquerte. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Bei Pöttmes ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Auto gekommen. Der 56-jährige Traktorfahrer wollte gegen 18 Uhr von einem Feldweg aus die Staatsstraße St2049 in Richtung Seeanger überqueren. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei ein Auto, das von Pöttmes in Richtung Klingsmoos (Königsmoos, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) auf der St2049 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

    Unfall bei Pöttmes: Feuerwehr ist mit drei Fahrzeugen vor Ort

    Der 31-jährige Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ärztlich versorgt und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Um die Unfallstelle zu räumen, war die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes mit drei Fahrzeugen vor Ort. (hop)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden