Autofahrer landet bei Unfall in einem Wasserauffangbecken

In einem Wasserauffangbecken ist ein Autofahrer bei einem Unfall am frühen Donnerstag bei Pöttmes gelandet. Wie die Polizei berichtet, wurde der 57-jährige Autofahrer dabei leicht verletzt.

Laut Polizei fuhr der Mann gegen 4.40 Uhr auf der Staatsstraße 2045 von Pöttmes kommend in Richtung Kühnhausen. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam der Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überfuhr dabei einen abgesenkten Leitplankenbereich, wodurch das Fahrzeug kurzzeitig den Kontakt zur Fahrbahn verlor und in ein Wasserauffangbecken neben der Fahrbahn schleuderte. Das Auto versank bis zur Höhe der Seitenscheibe im Wasser.

Nach Unfall bei Pöttmes ist ein Kran im Einsatz

Da der Wagen auf allen vier Rädern im Auffangbecken zum Stehen kam, konnte sich der leicht verletzte Fahrer selbst aus dem Fahrzeug befreien, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Das völlig beschädigte Auto musste laut Polizei mit einem Kran aus dem Wasser gehoben werden. Die Feuerwehr Pöttmes war zur Absicherung und Unterstützung der Bergungsmaßnahmen am Einsatzort. Das Wasserwirtschaftsamt prüft, ob es durch ausgelaufene Betriebsstoffe zu einer Gewässerverunreinigung im Bereich des Auffangbeckens kam. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Betrag. (bac)