17-Jährige bei Sturz mit Leichtkraftrad bei Altomünster schwer verletzt

Eine 17-jährige Fahranfängerin ist im Gemeindegebiet Altomünster (Landkreis Dachau) mit ihrem Leichtkraftrad gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 7.25 Uhr.

17-Jährige verliert bei Unterzeitlbach auf nasser Straße Kontrolle über ihr Leichtkraftrad

Die junge Frau aus dem Landkreis Dachau war mit ihrem Leichtkraftrad des Herstellers Betamotor auf der Staatsstraße 2047 vom Altomünsterer Ortsteil Unterzeitlbach in Richtung Kleinberghofen, einem Ortsteil von Erdweg, unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, verlor sie in einer Kurve auf regennasser Straße ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über die Enduro, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte. Sie erlitt infolge des Sturzes schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. (nsi)