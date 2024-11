80-Jähriger fährt bei Rot über Kreuzung: Autos stoßen in Aichach zusammen

Bei einem Unfall in Aichach ist eine 36-jährige Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war sie am Freitag gegen 8.40 Uhr auf der Krankenhausstraße in Aichach in nördliche Richtung unterwegs; die Ampel zeigte für sie Grün. Zeitgleich fuhr ein 80-jähriger Autofahrer auf der Freisinger Straße in östliche Richtung. Nach Polizeiangaben hatte er aufgrund der tief stehenden Sonne seine Sonnenblende heruntergeklappt und übersah daher, dass die Ampel für ihn Rot zeigte, als er die Kreuzung passieren wollte.

Autos stoßen in Aichach zusammen: Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich

Die beiden Autos stießen zusammen. Die 36-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahes Krankenhaus. An den beiden Wagen entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (nsi)