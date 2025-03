Tödlicher Unfall: 17-Jähriger prallt mit Kleinkraftrad frontal in Auto

Ein 17-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) ums Leben gekommen. Der junge Mann aus dem Landkreis Dachau war am Donnerstag gegen 15.45 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Staatsstraße 2054 von Weichs in Richtung des Indersdorfer Ortsteils Glonn unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenspur. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW.

Der Rettungsdienst versorgte den 17-Jährigen an der Unfallstelle. Der Jugendliche starb jedoch aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der 19-jährige Autofahrer, der ebenfalls aus dem Landkreis Dachau stammt, wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (nsi)