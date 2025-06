Unfall in Pöttmes: Motorradfahrerin und Radlerin stoßen zusammen

Eine 21-jährige Motorradfahrerin und eine 60-jährige Radlerin sind am Freitag in Pöttmes zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung von Bürgermeister-Rohrmüller-Straße und Erdweg.

Unfall in Pöttmes: Motorrad und Pedelec stoßen auf einer Kreuzung zusammen

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Motorradfahrerin nach links abbiegen und übersah dabei die 60-Jährige, die auf einem Pedelec unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzten beide Frauen zu Boden. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 650 Euro.

Erst am Donnerstag war es in Sielenbach zu einem Unfall mit einem 16-jährigen Motorradfahrer gekommen. Dieser prallte in ein abbiegendes Auto vor ihm. Laut Polizei hatten Zeugen zuvor ein waghalsiges Fahrmanöver von ihm beobachtet. (nsi)