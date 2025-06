Auto und Traktor streifen sich in Pöttmes: Polizei sucht den Traktorfahrer

Ein kleiner Unfall hat sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr an der Von-Gumppenberg-Straße in Pöttmes ereignet. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Von-Gumppenberg-Straße in Richtung Schrobenhausener Straße unterwegs. Im Bereich einer Engstelle kam ihm ein Traktor entgegen. Dabei kam es nach Polizeiangaben zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Traktorfahrer entfernt sich nach Wortwechsel von Unfallstelle in Pöttmes

Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der Traktorfahrer laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben machen können, sich unter Telefon 08251/8989-0 zu melden. (nsi)