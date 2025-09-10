Icon Menü
„Unfall“ mit mehreren „Verletzten“: Übung der Feuerwehr Pichl-Binnenbach und der Bäuerle Ambulanz

Aindling

Auto „überfährt“ schwangere Radlerin: Übung der Feuerwehr Pichl-Binnenbach

Bei einer Übung sind die Feuerwehr Pichl-Binnenbach und die Bäuerle Ambulanz am Standort Aindling gefordert. Sie haben es bei einem simulierten Unfall mit mehreren Verletzten zu tun.
Von Josef Kigle
    • |
    • |
    • |
    Eine Radlerin wurde bei der Übung von einem Auto „angefahren“. Die Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach und die Bäuerle Ambulanz kamen zu Hilfe.
    Eine Radlerin wurde bei der Übung von einem Auto „angefahren“. Die Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach und die Bäuerle Ambulanz kamen zu Hilfe. Foto: Josef Kigle

    Die Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach und die Bäuerle Ambulanz waren bei einer Übung gefordert. Dabei wurde ein Verkehrsunfall simuliert, bei dem ein mit zu vielen Insassen besetztes Auto eine Radlerin anfuhr. Die Radlerin war dem Übungsszenario zufolge überdies „schwanger“. Die Frau war unter ihrem Rad „eingeklemmt“. Auch die Bäuerle Ambulanz wurde mit einem Fahrzeug aus Aindling gerufen.

    Im Auto befanden sich insgesamt sechs Personen und ein Kleinkind. Alle waren vorher entsprechend geschminkt worden, um das Übungsszenario möglichst echt aussehen zu lassen. Unter der Anleitung von zwei Personen der Bäuerle Ambulanz wurden die „Verletzten“ geborgen, darunter auch die Radlerin. Im Nachgang wurden die Übung und die Abläufe im Feuerwehrgerätehaus besprochen.

