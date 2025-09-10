Auto „überfährt“ schwangere Radlerin: Übung der Feuerwehr Pichl-Binnenbach

Die Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach und die Bäuerle Ambulanz waren bei einer Übung gefordert. Dabei wurde ein Verkehrsunfall simuliert, bei dem ein mit zu vielen Insassen besetztes Auto eine Radlerin anfuhr. Die Radlerin war dem Übungsszenario zufolge überdies „schwanger“. Die Frau war unter ihrem Rad „eingeklemmt“. Auch die Bäuerle Ambulanz wurde mit einem Fahrzeug aus Aindling gerufen.

Im Auto befanden sich insgesamt sechs Personen und ein Kleinkind. Alle waren vorher entsprechend geschminkt worden, um das Übungsszenario möglichst echt aussehen zu lassen. Unter der Anleitung von zwei Personen der Bäuerle Ambulanz wurden die „Verletzten“ geborgen, darunter auch die Radlerin. Im Nachgang wurden die Übung und die Abläufe im Feuerwehrgerätehaus besprochen.