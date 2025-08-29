Icon Menü
Unfall nahe Inchenhofen: Zwei Autos stoßen zusammen, einer überschlägt sich.

Inchenhofen

Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß bei Inchenhofen

Auf der Kreisstraße nahe Inchenhofen stoßen am Donnerstag zwei Autos zusammen. Eines der beiden überschlägt sich. Beide Fahrer erleiden leichte Verletzungen.
Von Celine Wolf
    • |
    • |
    • |
    Nahe Inchenhofen kollidiert auf der Kreisstraße ein BMW mit einem VW. Daraufhin überschlägt sich der VW. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zwei Autos sind am Donnerstagabend nahe Inchenhofen zusammengestoßen. Ein Wagen überschlug sich daraufhin.

    Ein 32-Jähriger war mit seinem BMW gegen 19.10 Uhr auf der Kreisstraße AIC1 in Richtung Aichach unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, geriet er kurz nach dem Ortsausgang von Inchenhofen aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenspur und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden VW.

    Unfall nahe Inchenhofen: Beide Autofahrer werden verletzt

    Durch den Anstoß überschlug sich der VW und blieb wieder auf den Rädern stehen. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Sowohl der 32-jährige Unfallverursacher als auch der 56-jährige VW-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war bis etwa 21 Uhr gesperrt. Um die Verkehrsregelung zu unterstützen, war die Freiwillige Feuerwehr Inchenhofen vor Ort. (AZ)

