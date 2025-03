Auto fährt Frau vor Notaufnahme des Krankenhauses an

Einer Frau fiel am Donnerstag in Aichach ein Auto ohne Kennzeichen auf. Bei dem Versuch, den Wagen am Wegfahren zu hindern, fuhr die Autofahrerin die Zeugin an und verletzte diese leicht, wie die Polizei berichtet. Gegen 8.50 Uhr bemerkte die Zeugin im Bereich der Notaufnahme des Krankenhauses Aichach das Fahrzeug, an dem keine Kennzeichen angebracht waren und verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Polizei kam die Fahrzeugnutzerin mit ihrem Kleinkind zum Auto zurück und wollte mit dem Fahrzeug wegfahren.

Bisherige Erkenntnisse der Polizei: Darum fuhr Frau mit nicht angemeldetem Auto

Laut derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurde die Zeugin durch den anfahrenden Wagen erfasst und leicht am Bein verletzt. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend vom Krankenhausareal. Die bisherigen Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass sich das Kleinkind der 44-jährigen Autofahrerin unmittelbar zuvor verletzt hatte und die Frau mit dem nicht angemeldeten Wagen zur Notaufnahme des Krankenhauses gefahren war.

Der genaue Hergang ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Gegen die Autofahrerin wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (ull)