37-Jähriger schwer verletzt: Radlader erfasst Firmenarbeiter

Ein 37-Jähriger hat sich am späten Donnerstagabend bei einem Betriebsunfall in Unterbernbach schwer verletzt. Gegen 21.45 Uhr wollte er nach Angaben der Polizei über eine betriebsinterne Straße einer Firma in der Mühlenstraße gehen, als er von einem Radlader erfasst wurde. Dabei geriet er mit einem Bein unter das Gefährt und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Aichacher Polizei ermittelt nun, wie genau es zum Unfall kommen konnte. (ddur)

