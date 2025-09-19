Kleine Handwerker im Kindergarten Unterbernbach

Das Abschiedsgeschenk der Vorschulkinder an den Kindergarten St. Martin im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach war heuer eine Werkzeugkiste mit Hammer, Handbohrmaschine und weiterem Werkzeug für die Werkbank. Vom Erlös aus dem Kuchenverkauf, den der Elternbeirat beim Familiengottesdienst Ende Juli organisiert hatte, konnte Kita-Leiterin Martina Harlander jetzt noch für circa 200 Euro unter anderem Schutzbrillen, Feilen und einen Akkubohrer anschaffen. Gleich nach den Ferien probierten (von links) Manuel, Lukas, Sebastian und Anton alles aus.

