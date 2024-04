Unterbernbach

vor 50 Min.

Landesbund für Vogelschutz kauft in Unterbernbach „Klein Amazonien“

Plus Die LBV-Kreisgruppe will Flächen nahe dem Kühbacher Ortsteil Unterbernbach für den Artenschutz erhalten. Warum der Kauf etwas Besonderes ist. Jetzt wurde das Naturparadies besichtigt.

Von Gerlinde Drexler

Vier Paare Gartenbaumläufer, der Pirol und der Eisvogel, zwei Paare Rohrweiher und Hunderte von Staren, die während der Zugzeit im Schilf übernachten. Stefan Höpfel, der Vorsitzende der Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), kommt ins Schwärmen, wenn er aufzählt, welche Vogelarten in dem Gebiet bei Unterbernbach (Markt Kühbach) leben, das der LBV im vergangenen Jahr gekauft hat. „Klein Amazonien“ nennt er „die wohl schönsten 7,5 Hektar Natur im ganzen Paartal“, die er jetzt zusammen mit etlichen Vertretern des LBV, des Landratsamts sowie Ulrike Lorenz, der Vorständin des Bayerischen Naturschutzfonds, besichtigte und einweihte. Der Kauf war aus einem bestimmten Grund etwas sehr Besonderes.

Bis es so weit war, war Geduld vonseiten der Kreisgruppe gefragt. „550 Tage dauerte es, bis alles unter Dach und Fach war“, erinnert sich der Vorsitzende. Im September 2021 sei der Besitzer einiger Grundstücke in Unterbernbach auf ihn zugekommen und bei einer ersten Begehung seine Verkaufsabsicht bekundet, so Höpfel. „Bereits hier zeigte sich, um was für ein Kleinod es sich bei diesen Flächen handelt und dass diese unbedingt für den Artenschutz erhalten werden müssen.“ Dass es nicht einfach werden wird, ließ schon die erste Zusammenstellung der Flächen erahnen. Die erworbenen Flächen stellen mit Abstand das größte Gebiet der Kreisgruppe dar und liegen im geschützten Fauna-Flora-Habitat-Bereich (FFH-Gebiet) Paar und Ecknach.

