Knapp 30 Gäste kamen zum Seniorennachmittag in den Pfarrstadl im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. An den hübsch gedeckten Tischen mit Frühlingsblumen schmeckten die selbst gebackenen Quarkbällchen und Torten wieder einmal sagenhaft. Märchenerzählerin Theresia Kreppold entführte anschließend in fremde Welten und entfernte Zeiten.

