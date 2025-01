Neue Kirchenverwaltung Unterbernbach stellt sich vor

Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes stellte sich die neu gewählte Kirchenverwaltung für die Pfarrei St. Martin Unterbernbach (Markt Kühbach) vor. Zuvor überreichte Pfarrer Simon Fleischmann an Hans Hofberger eine Urkunde des Bistums Augsburg als Dank für 30 Jahre Mitarbeit in der Kirchenverwaltung. Hofberger war selbst sechs Jahre Kirchenpfleger. Als Mitglied der Kirchenverwaltung begleitete er unter anderem die Baumaßnahmen am Pfarrhof/Kindergarten mit Anschluss an die Pelletsheizung. Auch die Kirchenrenovierung in den Jahren 2012 bis 2020 betreute er federführend, er initiierte die Altpapiersammlung in Kisten und kümmerte sich von Anfang an um den Pfarrstadl. Und auch wenn Hans Hofberger sich nicht mehr für die Kirchenverwaltung zur Wahl stellte, unterstützt er die Pfarrei weiterhin tatkräftig. Gerhard Stegmayer übernimmt in der aktuellen Kirchenverwaltung wieder den Vorsitz als Kirchenpfleger. Florian Kaiser, Gertraud Szekely und Michael Wagner sind ebenfalls wiedergewählt. Neu unterstützt werden sie von Andreas Braunmüller und Florian Franke.

Pfarrer Fleischmann überreicht Hans Hofberger die Urkunde. Foto: Monika Walter