Unterbernbacher Feuerwehr bindet Nachwuchs in die Führung mit ein

Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Unterbernbach (Markt Kühbach) kamen 38 Mitglieder. Auch Bürgermeister Karl -Heinz Kerscher, sein Stellvertreter Gerhard Stegmayer und Kreisbrandmeister Tobias Ladewig waren vor Ort, denn es stand auch die Neuwahl aller Ämter auf der Tagesordnung.

In seinem Rückblick ging Vorsitzender Wolfgang Hofberger unter anderem auf die große Resonanz auf den ersten Vereinsausflug seit längerer Zeit ein. Heuer sei kein Ausflug geplant, teilte er mit. Die Unterbernbacher werden dafür am 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Langenmosen teilnehmen. Den Einsatz- und Übungsbericht lieferte zweiter Kommandant Robert Hofberger. 18 Mal hatte die Sirene zum Einsatz gerufen. Davon waren sechs Brandeinsätze und drei „Sonstige“ zur Verkehrssicherung beim Maibaum und dem Martinsumzug. Dazu kamen neun Einsätze zur technischen Hilfeleistung, wobei allein sechs Einsätze am Hochwasserwochenende Anfang Juni waren und bis nach Rehling führten. Für die Jugendlichen über 16 Jahre startet heuer wieder gemeinsam mit Kühbach die MTA-Ausbildung.

Um die Arbeitslast auf mehrere Schultern zu verteilen und den Nachwuchs an die Aufgaben heranzuführen, regte Vorsitzender Hofberger an, die Vorstandschaft für die kommenden sechs Jahre auf elf Mitglieder zu erweitern. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Kommandant Robert Hofberger wurde einstimmig wiedergewählt. Stellvertretender Kommandant wurde Lukas Schrittenlocher. Tobias Szekeley, der zuvor sechs Jahre Kommandant und davor fünf Jahre zweiter Kommandant war, vervollständigt das Kommandanten-Trio. Bei der Vereinsführung wurden Amtsinhaber Wolfgang Hofberger und sein Stellvertreter Stefan Lämmle einstimmig bestätigt. Kassier und Schriftführer Gerhard Stegmayer, die Beisitzer John Hammer und Markus Kaiser, Fahnenträger John Hammer und die Kassenprüfer Hans Hofberger und Josef Jung stellten sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung und wurden wiedergewählt. Neu aufgenommen in die erweiterte Vereinsführung wurde 2. Schriftführerin Franziska Wagner, die Beisitzer Tom Stocker und Tobias Wittkopf. Für die Gerätewartung sind künftig Lukas Schrittenlocher und Tom Stocker verantwortlich.

In seinem Schlusswort bedankte sich Wolfang Hofberger für das mit der Wiederwahl in ihn gesetzte Vertrauen. Er hatte beim Amtsantritt vor sechs Jahren Bedenken, ob der Verein wieder „ins Laufen gebracht werden kann“, doch das ist ihm und seinem Team gelungen. Wenn jetzt noch die Zahl der Aktiven steigt, dann könne er nach dieser Periode, wie angekündigt, zufrieden kürzertreten.

