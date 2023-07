Das Gorilla Lost Banana Festival - ein voller Erfolg 

Rund 150 große und kleine Gäste haben beim Sommer-Festival der Griasbecka Gorillas im Nebel in Untergriesbach gefeiert.

Der Griasbecka Gorillas im Nebel e.V. lud am Wochenende wieder zum Familien-Sommerfest ein. Vom Nachmittag bis in den späten Abend gab es in Untergriesbach Bier, Brotzeit, Bananen und Livemusik. Die kleinen Besucherinnen und Besucher konnten sich im "Wunderland" auf der Hüpfburg austoben und Seifenblasen nachjagen. Auch bei den Livebands konnte ordentlich abgerockt werden.

Zunächst mit "The Jan Solo Project" die mit ihrer Mischung aus Rock’n’Roll, Country, Americana, Blues und Soul ordentlich einheizten. Im Anschluss legten "Tales of Ojela" mit ihrem Mix aus Blues, Rock und progressiven Elementen nach. Den Abschluss machten "Max Hurricane & the eSKAlators" mit ihrem authentischen Sound den SKA, Rocksteady und Reggae der 60er- und 70er-Jahre aus Kingston und London. Hier wurde bis spät in den Abend "geskankt".

Gorilla Lost Banana Festival 2023: So wurde in Untergriesbach gefeiert

Im Hintergrund half der gesamte Verein zusammen, um an den Bars, an den Grills und rund um die Bühne alles am Laufen zu halten. Über den Zuspruch und Zusammenhalt freut sich auch der Vereinsvorsitzende Florian Zinsmeister: "Alles hat reibungslos funktioniert und den Gästen hat's gefallen, was will man mehr. Wie wir alle aus dem Film Planet der Affen gelernt haben: Affen stark zusammen!" Jetzt packen noch mal alle beim Abbau mit an und im Sommer geht es dann mit den vereinsinternen Festen weiter. Als Nächstes steht das traditionelle Saugrillen an. (AZ)