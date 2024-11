Gaudischießen für Paare bei den Griesbachtaler Schützen

Bei den Griesbachtaler Schützen Untergriesbach (Stadt Aichach) fand das Er- und Sie-Schießen statt. Neun Paare nahmen an dem Schießen teil, bei dem es mehr um die Gaudi als um Platzierungen ging. Es galt, mit vier Schuss eine Glücksscheibe zu treffen, was für Ungeübte eine Herausforderung sein kann. Für geübte Schützen stellt die Glücksscheibe ebenfalls eine Herausforderung dar, denn sie sind gewöhnt, in die Mitte zu schießen und wenn man die auf der Glücksscheibe trifft, werden zehn Punkte abgezogen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Elfriede Achter mit 91 Punkten, gefolgt von Jürgen Zandtner mit 87 Punkten. Bei der Teamwertung kamen die beiden Nachwuchsschützinnen Clara Thiemeyer mit 69 und Philomena Wünsch mit 84 Punkten, 153 Punkte insgesamt, auf den ersten Platz. Platz zwei erreichten Elfriede Achter mit 91 und Franz Achter mit 52 Punkten. Somit 143 Punkte insgesamt. Auf Platz drei kamen Jürgen Zandtner mit 87 und seine Ehefrau Beatrice Gilgin, die auch 52 Punkte erzielte, 139 Punkte insgesamt. (AZ)