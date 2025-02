Weiberfasching: Der Neustart in Unterbernbach ist gelungen

Freier Eintritt, ein Gläschen gratis zur Begrüßung, Partysound und dann noch direkt vor der Haustür – was will das Frauenherz mehr am Glumperten Donnerstag? Für die Unterbernbacherinnen und Frauen aus der Umgebung war es deshalb keine Frage, dass sie zum Weiberfasching ins Schützenheim gingen. Denn nach jahrzehntelanger Pause fand erstmals in dem Kühbacher Ortsteil wieder eine solche Party statt – traditionell bis Mitternacht exklusiv nur für die Frauen.

Monika Walter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weiberfastnacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schützenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis