Der Kindergarten in Unterschneitbach ist in die Jahre gekommen. Das war eines der Themen, die Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann in diesem Aichacher Stadtteil bei der Bürgerversammlung ansprach. Wie er auf Anfrage erklärte, wird dazu eine Machbarkeitsstudie erstellt, die möglicherweise im Januar präsentiert werden kann.

