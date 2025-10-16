130 Jahre Kino: Alexander Rusch feiert mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Wer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen wird, stellt sich vermutlich zuallererst diese Frage: Was ziehe ich da bloß an? Für den Aichacher Kinobetreiber Alexander Rusch war diese Frage leicht zu beantworten, wie er mit einem Augenzwinkern erzählt. „Die Krawatte war die einzige, die aktuell noch passt – und da in der Einladung ein dunkler Anzug gewünscht war, war die Entscheidung schnell getroffen“, sagt er. Rusch war einer der geladenen Gäste beim „Kulturabend Kino“. So hat er Steinmeier und die Atmosphäre unter den Filmschaffenden erlebt.

„Es war ein sehr exklusiver Rahmen und für mich ein starkes Signal, dass die Bedeutung der Kinos auf höchster Ebene gewürdigt wird“, berichtet Rusch. Der 43-Jährige ist Bayerischer Kinobotschafter des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF KINO), dessen 75-jähriges Bestehen beim „Kulturabend Kino“ gefeiert wurde – zusammen mit der 130-jährigen Geschichte des Kinos in Deutschland. Rusch hofft, dass diese Aufmerksamkeit den deutschen Kinos Rückenwind gibt, um auch in Zukunft wichtige Orte der Begegnung und Kultur zu sein. Die Kino-Gruppe Rusch betreibt überwiegend im süddeutschen Raum zehn Cineplex-Kinos, darunter auch in Königsbrunn, Meitingen und in Memmingen.

Im Kino lebt die Demokratie: Menschen teilen zwei Stunden die selbe Geschichte

Neben Steinmeier nahmen Filmschaffende wie Wim Wenders, Doris Dörrie, Maria Schrader und İlker Çatak sowie viele Vertreter der Filmtheater an dem Abend teil. Alle Redner machten laut Rusch deutlich: „Kino ist nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Ort gesellschaftlicher Reflexion und demokratischer Begegnung.“ Wo sieht Rusch die „Demokratie“ im Kino? Er erklärt: Im Kino sitzen Menschen nebeneinander, die sonst vielleicht nie miteinander ins Gespräch kommen würden. „Unterschiedliche Hintergründe, Meinungen, Generationen – und doch teilen sie für zwei Stunden dieselbe Geschichte, dieselbe Emotion“, sagt er. Kino bringe Menschen zusammen – ganz ohne Algorithmus, also Berechnung.

Auch wenn das Kino vor allem durch Streaming-Dienste, bei denen online Filme bestellt und geschaut werden können, eine große Konkurrenz bekommen hat, glaubt der Aichacher Unternehmer fest an die Zukunft seiner Branche: „Kino ist mehr als ein Film auf einer Leinwand.“ Es sei ein gemeinsames Erlebnis. Gerade in einer zunehmend digitalen Welt werde dieses echte, unmittelbare Miteinander wieder kostbarer, glaubt er. Um das Kino zu stärken, brauche es dennoch Sichtbarkeit, Wertschätzung und politische Rückendeckung. Veranstaltungen wie der Abend in Berlin zeigten: Kino gehöre zur gesellschaftlichen Mitte. Ist auch der Bundespräsident ein Kinofan? „Definitiv. Er hat ganz offen erzählt, dass er erst kürzlich selbst im Kino war“, berichtet Rusch. Man habe gespürt, dass Steinmeier, der sehr locker und zugewandt gewesen sei, das Thema Kino am Herzen liege.

Icon vergrößern Festliche Atmosphäre: Alexander Rusch war als Bayerischer Kinobotschafter des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF KINO) mit dabei, als im Schloss Bellevue in Berlin 130 Jahre Kino in Deutschland und das 75-jährige Bestehen des HDF KINO gefeiert wurden. Foto: Christoph Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Festliche Atmosphäre: Alexander Rusch war als Bayerischer Kinobotschafter des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF KINO) mit dabei, als im Schloss Bellevue in Berlin 130 Jahre Kino in Deutschland und das 75-jährige Bestehen des HDF KINO gefeiert wurden. Foto: Christoph Wagner

Gerade in der kalten Jahreszeit lockt das Kino oft mit besonderen Filmen. Welche Streifen kann der Kinobetreiber empfehlen? Für Musikliebhaber ist laut Rusch „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“ ein echtes Highlight, weil es Gänsehaut-Kino mit Tiefe ist. Wer lieber niveauvolles deutsches Autorenkino sehen wolle, sei bei „Amrum“ von Fatih Akin richtig. Der Film sei emotional, visuell stark und hochaktuell. Und kurz vor Weihnachten wird mit „Avatar 3 – Fire and Ash“ einer der weltweit größten Fantasy-Science-Fiction-Blockbuster fortgesetzt. Die ersten beiden Teile belegen in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten nach Einspielergebnis die Plätze eins (Aufbruch nach Pandora) und drei (The Way of Water). Rusch schwärmt: „Technisch erneut seiner Zeit voraus, visuell überwältigend und ein Paradebeispiel dafür, was Kino leisten kann.“