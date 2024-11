In Unterwittelsbach sorgen Wasserlinsen auf Weihern für Ärger

Bei der Bürgerversammlung im Stadtteil Unterwittelsbach nutzte Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann die Gelegenheit, um an die Sonderausstellung im Sisi-Schloss „Ode an die Mode“ zu erinnern. Die sei hervorragend gelaufen, berichtete er vor gut 40 Frauen und Männern, die im Gemeinschaftshaus die Wirtsstube füllten. Der Stadtrat, der 30 Namen umfasst, war mit einem Drittel vertreten. Als lästig stufte Habermann die sogenannten Wasserlinsen ein, die nach den Überschwemmungen in zwei Weihern aufgetreten sind. Dabei geht es um Pflanzen, die sich ausbreiten und alles zudecken. Fachbehörden raten dazu, den Fischbesatz zu erhöhen.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterwittelsbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis