„Jagdreiten im Wittelsbacher Land“ beim Sisi-Schloss

In Erinnerung an Kaiserin Sisi organisiert der Schleppjagdverein von Bayern am Sonntag, 29. September, „Jagdreiten im Wittelsbacher Land“. Der Verein zeigt in Begleitung der Jagdhornbläsergruppe Anjagd beim Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) seine Meute und es findet ein Schauschleppen statt. Ab 13 Uhr beginnt das Eintreffen, das Stelldichein mit Begrüßung und Präsentation auf der Schlosswiese ist um 14.30 Uhr. (AZ)

Schleppjagdverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterwittelsbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis