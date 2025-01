Maximilian Neumaier wird zum achten Mal Schützenkönig

Bei der Jahresversammlung der Burgschützen Unterwittelsbach (Stadt Aichach) stellte Schützenmeister Michael Bengeser die neuen Könige vor. Vorjahreskönig Maximilian Neumaier, der auch bei den Stadtmeisterschaften 2024 in Untergriesbach mit einem 8,8-Teiler Stadtkönig im Luftgewehr geworden war, verteidigte souverän mit einem 5,6-Teiler seinen Königstitel und wurde zum achten Mal Schützenkönig in der Schützenklasse, knapp vor Heiko Mehlhorn (17,0-Teiler) und Mathias Witzenberger (20,6-Teiler). Jugendkönigin wurde wie im Vorjahr Magdalena Müller mit einem 33,4-Teiler vor Matteo Müller (40,4T). In der Lichtgewehrdisziplin gewann Morice Jenke mit einem 108,2-Teiler den Wanderpokal vor Johanna Regau.

