Über 50 Aussteller beim Kunsthandwerkermarkt am Sisi-Schloss

Wenn Vielfalt auf Kunst, Handwerk, Design und Vielfalt trifft, dann wird es bunt. Unter diesem Motto verwandeln am Samstag, 7. September, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. September, von 10 bis 17 Uhr über 50 Designer, Künstler und Kunsthandwerker das Außengelände des Sisi-Schlosses in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) in eine Erlebniswelt. Es gibt Eigenartiges, Bekanntes und wieder viel Neues zu sehen.

Unter anderem werden verschiedenste Gartendekorationen, Papierkunstarbeiten, 3-D-Karten, handgefärbte Wolle, Keramikreiben, Wanduhren und Tische mit Epoxidharzeinlage, Bilder in verschiedenen Techniken, Glasdekorationen sowie unterschiedlichste Seifen, Mosaik- und Patchworkarbeiten, trendige Crossbodys, Gefilztes, Kindermode, handgefertigte Besen- und Bürsten, exklusive Designerprodukte im Alpenstyle, Echtledergeldbörsen und vieles andere mehr angeboten. Vor Ort werden frische Hopfenkränze nach Kundenwünschen gefertigt. Honigvariationen, Essige, Pestos, Senfe, Gewürzmischungen aus der Manufaktur sowie Bio-Lebensmittel runden das vielseitige Angebot ab. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.