Startseite Icon Pfeil nach unten Aichach Icon Pfeil nach unten Uraufführungen in Maria Birnbaum: Schmitts Sonnengesang begeistert

Ein Kirchenkonzert der besonderen Art erlebte ein zahlreiches Publikum am Samstagabend in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach. Sie wurden Ohrenzeugen von zwei Uraufführungen. Der renommierte Musiker und Komponist Professor Meinrad Schmitt aus Klingen (Aichach) stellte zwei neue Kompositionen vor: die instrumentale Fassung des Hymnus aus dem von ihm komponierten Benedictusoratorium und seine Vertonung des berühmten Sonnengebetes des heiligen Franziskus.