Auto fährt bei Inchenhofen frontal in Unimog: 50-Jähriger schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße AIC 1 ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, fuhr ein Auto kurz nach dem Inchenhofener Ortsteil Unterbachern Richtung Pöttmes frontal in einen Unimog auf der Gegenfahrbahn. Dabei wurde der 50-jährige Autofahrer laut Polizei schwer verletzt. Der Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Schwerer Zusammenstoß bei Inchenhofen

Warum es zu dem Unfall kam, ist bisher noch völlig unklar. Ob der Unfallverursacher gesundheitliche Probleme hatte, konnte die Polizei nicht sagen. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in das Uniklinikum Augsburg geflogen. Der Fahrer des Unimogs wurde nach einer ersten Einschätzung nicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Kreisstraße AIC1 von Inchenhofen nach Pöttmes war nach dem Unfall über zwei Stunden lang gesperrt. Nach Polizeiangaben waren mehrere Feuerwehren und weitere Rettungskräfte im Einsatz.