Autofahrerin erfasst Radfahrerin: 55-Jährige wird leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 20 Uhr in der Donauwörther Straße in Aichach. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Radfahrerin leicht verletzt.

Die 55-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Donauwörther Straße in Richtung Bahnhofstraße und wollte, kurz vor Erreichen der Bahnhofstraße, nach links auf den dortigen Radweg auffahren. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne erkannte dies eine nachfolgende 63-jährige Autofahrerin zu spät und erfasste die 55-jährige Radlerin.

Radfahrerin wird bei Unfall in Aichach leicht verletzt

Durch den Zusammenstoß stürzte die 55-Jährige. Dabei wurde sie leicht verletzt, so die Polizei. Sie musste medizinisch behandelt werden. (bac)