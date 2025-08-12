Icon Menü
Autofahrerin erfasst Radfahrerin: 55-Jährige wird leicht verletzt

Eine Fahrradfahrerin will in der Donauwörther Straße auf die andere Straßenseite gelangen. Eine Autofahrerin bemerkt das zu spät.
    Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Montag in Aichach leicht verletzt worden, meldet die Polizei.
    Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Montag in Aichach leicht verletzt worden, meldet die Polizei. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 20 Uhr in der Donauwörther Straße in Aichach. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Radfahrerin leicht verletzt.

    Die 55-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Donauwörther Straße in Richtung Bahnhofstraße und wollte, kurz vor Erreichen der Bahnhofstraße, nach links auf den dortigen Radweg auffahren. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne erkannte dies eine nachfolgende 63-jährige Autofahrerin zu spät und erfasste die 55-jährige Radlerin.

    Durch den Zusammenstoß stürzte die 55-Jährige. Dabei wurde sie leicht verletzt, so die Polizei. Sie musste medizinisch behandelt werden. (bac)

