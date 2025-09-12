So geht es beim Ausbau der Bahnhofstraße in Aichach weiter

Gute Nachricht für Autofahrer: Die Aichacher Bahnhofstraße wird heuer doch nicht mehr gesperrt. Nach dem Wasserleitungsbau in einem Teilbereich der Hauptverkehrsader 2024 sollten die Arbeiten ursprünglich in diesem Jahr weitergehen. Das soll nun erst 2026 und 2027 geschehen. Dann müssen sich die Autofahrer wieder auf Umleitungen einstellen. Michael Thalhofer, stellvertretender Leiter des Aichacher Bauamts, erklärt, was in der Bahnhofstraße noch passiert.

Die Bahnhofstraße in Aichach zählt zu den am stärksten befahrenen Verkehrsadern der Stadt. Täglich sind dort im Bereich zwischen der Bahnunterführung an der Donauwörther Straße und dem Kreisverkehr mit der Franz-Beck-Straße nach der Paarbrücke rund 12.000 Fahrzeuge unterwegs.

2024 gab es in den Stoßzeiten in Aichach Staus

Als 2024 der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr an der Franz-Beck-Straße und dem Bahnhof rund zwei Monate lang gesperrt war, hat das Autofahrer und -fahrerinnen zu den Stoßzeiten viel Zeit und Nerven gekostet. Es gab Staus auf der Umleitungsstrecke Donauwörther Straße, Gerhauser-, Martin-, Werlbergerstraße und Augsburger Straße sowie auf der inoffiziellen Abkürzung über den Jakobiweg.

Vergleichsweise einfach verlief dagegen 2018 der weniger stark befahrene erste Bauabschnitt. Damals wurde der Bereich zwischen Franz-Beck-Straße und der Altstadt neu gestaltet und die Einmündung der Franz-Beck-Straße zum Kreisverkehr umgebaut. Er konnte innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden, erinnert sich Thalhofer.

Straßenabschnitt soll nicht zweimal gesperrt werden

So schnell geht es im weiteren, deutlich stärker befahrenen Verlauf der Bahnhofstraße nicht. Dort verlaufen viele Sparten, die verlegt werden müssen. Für den Bereich zwischen dem Bahnhof und der Donauwörther Straße war Grunderwerb notwendig, damit die Gehwege wie geplant verbreitert werden können. Laut Thalhofer waren Abstimmungsgespräche mit Fördergebern und Grundeigentümern zu führen.

2024 wurden in dem 140 Meter langen Bereich zwischen der Paarbrücke bei der Franz-Beck-Straße und dem Bahnhof die Wasserleitungen erneuert. 2025 sollten nun die Wasserleitungen im Bereich vom Bahnhof Richtung Donauwörther Straße bis zur Tankstelle dran kommen, so Thalhofer. Der Straßenbau hätte aber heuer nicht mehr geklappt. Damit der Bereich nicht zweimal gesperrt werden muss, werden auch die Wasserleitungsarbeiten aufs nächste Jahr verschoben. Sie beginnen voraussichtlich im März oder April.

Flutgrabenbrücke soll 2027 saniert werden

2027 wird die Bahnhofstraße nochmals gesperrt werden müssen, kündigt Thalhofer an. Dann wird der noch ausstehende Straßenbau im Bereich zwischen der Paarbrücke und dem Bahnhof erledigt, ebenso die aufwendige Sanierung der Brücke über den Flutgraben. Eine Schwierigkeit dort sind die Glasfaserleitungen der Telekom. Deren Hauptverteiler befindet sich in dem Bereich am Forellenweg.