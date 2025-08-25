Gekauft und ausgesetzt: Mit diesen Tricks wollen Besitzer Tiere wieder loswerden

Das Tierheim Lech-Arche freute sich zunächst über den anonym gespendeten Katzen-Kratzbaum. Bei der Inspektion des Baumes folgte der Schock: In dem Kratzbaum war eine kleine Katze versteckt - von den Besitzern aber fehlte jede Spur. Das Tier wurde daher Donation (zu Deutsch: Spende) getauft - sein Schicksal ist kein Einzelfall. Denn in den Sommermonaten häufen sich Fälle von ausgesetzten Tieren, berichtet die Derchinger Einrichtung.

„Wir haben viele Katzen hier, die in Transportboxen gefunden wurden. Sie wurden ohne Wasser oder Futter ausgesetzt“, erzählt Lara Hammer, Geschäftsführerin des Tierheims Lech-Arche. Oft sind die Tiere so verängstigt, dass sie nicht einmal Geräusche machen, wodurch sie schlechter gefunden werden können. Auch Kaninchen, Hühner und besonders Hunde werden gerade in der Ferienzeit, wenn Urlaube anstehen, einfach an öffentlichen Orten oder direkt am Gelände des Tierheims nahe der AIC 25 ausgesetzt. Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung, ist fassungslos: „Sein Haustier einfach irgendwo auszusetzen, ist nicht zu entschuldigen und unfassbar egoistisch. Die Tiere verstehen nicht, was da mit ihnen passiert.“

Geschäftsführerin Lara Hammer hält Fundkatze Donation auf dem Arm. Die Katze wurde in einer Spende an das Tierheim versteckt. Foto: Fred Schöllhorn

Viele ausgesetzte Tiere sind weder gechippt noch registriert. Besitzer oder Besitzerin ausfindig zu machen, ist oft unmöglich, somit können die Fälle auch nicht strafrechtlich verfolgt werden. Laut Gesetz haben Besitzerinnen und Besitzer bis zu sechs Monate ein Anrecht auf ihr Tier. Sie können sich innerhalb dieser Frist beim Tierheim melden, um es wiederzubekommen. „Erfahrungsgemäß ist es so: Wenn sich Besitzer nicht innerhalb der ersten Tage melden, dann melden sie sich gar nicht mehr. Das heißt, das Tier ist dann nicht weggelaufen, sondern wurde ganz bewusst ausgesetzt“, erklärt Louana Mayfarth, Tierpflegerin im Derchinger Tierheim.

Derchinger Tierheim Lech-Arche: Zahl der Fundtiere explodiert in den Sommermonaten

Fundtiere werden im Tierheim zunächst in zweiwöchige Quarantäne geschickt, dann werden sie gechippt und dürfen erst danach in die Vermittlung. Hund Freddy wurde zum Beispiel streunend in Augsburg-Oberhausen Innenstadt gefunden, nach seiner Quarantäne darf er nun in die Vermittlung und hat bereits zahlreiche Interessenten. Freddy war nicht gechippt, das Tierheim hat sein Foto mehrfach im Internet gepostet, doch niemand meldete sich. Jetzt darf er zum Glück bald in ein neues Zuhause einziehen.

Der kleine Freddy wurde in Augsburg ausgesetzt und sich selbst überlassen. Dank des Derchinger Tierheims hat er inzwischen schon viele Interessenten. Foto: Fred Schöllhorn

„Es gibt viele Tierpensionen in der Gegend. Auch im Internet finden sich zahlreiche Angebote für Tierbetreuungen. Es ist unverständlich, wie man wegen eines Urlaubes oder sonstigen Plänen sein Tier aussetzt“, so Paula. In einigen Fällen melden sich Besitzer, nachdem sie aus dem Urlaub zurück sind, und wollen ihr ausgesetztes Tier wieder zurück. „Wenn man sie dann mit den Kosten konfrontiert, die das Tier uns verursacht hat, wird es schnell sehr angespannt. Es heißt oft, wie wir denn Geld verlangen können, es sei ja unser Job, sich um Tiere zu kümmern und der Vorwurf wird aufgestellt, wir würden mit Absicht Tiere von der Straße holen, um Profit zu machen“, erzählt Mayfarth kopfschüttelnd.

Unverständnis sorgt für Ärger: Derchinger Tierheim Lech-Arche ist keine Tierpension

Auch Drohungen sind nicht selten. Immer wieder rufen Menschen an, die kein Verständnis dafür haben, dass ein Tierheim keine Pension ist. „Wenn wir kommunizieren, dass wir keine Kapazitäten haben, Tiere während eines Urlaubs aufzunehmen, heißt es oft: Tja, dann wird das Tier halt nicht versorgt. Das ist natürlich erschreckend“, erklärt Mayfarth.

Tierpflegerin Louana Mayfarth, die Geschäftsführerinnen Lara Hammer und Sabina Gaßner und Vereinsvorsitzender Heinz Paula machen auf die steigenden Zahlen ausgesetzter Tiere aufmerksam. Foto: Emilya Icer

Auch wächst das Misstrauen gegenüber scheinbaren Findern von ausgesetzten Tieren. „Es ist schon vorgekommen, dass jemand ein krankes Tier zu uns bringt und sagt, er würde es nehmen, wenn sich niemand findet. Oft handelt es sich bei diesen scheinbaren Findern um die Besitzer, die ohne eigene Kosten wieder ein gesundes Tier mitnehmen wollen“, erzählt die Tierpflegerin.

Heinz Paula appelliert auch an Menschen, die selbst kein Haustier haben: „Wenn jemandem auffällt, dass der Nachbar plötzlich keinen Hund mehr hat, man den Hund aber im Tierheim online findet, ist es wichtig, Hinweise zu geben. Nur so können wir rechtliche Schritte einleiten und Menschen abschrecken, ihrem eigenen Tier Leid zuzufügen.“ Wer ein ausgesetztes Tier entdeckt, sollte die Feuerwehr informieren. Grundsätzlich gilt: Wer sich ein Tier anschafft, muss die volle Verantwortung übernehmen - auch in der Urlaubszeit.