Vermisster Mann aus Aichach ist wieder daheim

Ein 65-jähriger Mann, der seit Montag In Aichach vermisst wurde, ist wohlbehalten zurückgekehrt. Das meldet das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Sonntag gegen 16.40 Uhr. Seit Montag war der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt. Am frühen Sonntagmorgen hatte die Polizei deshalb die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Sie hatte befürchtet, der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

