Vermisstensuche in Aichach: 65-jähriger Mann kehrt wohlbehalten zurück

Aichach

Vermisster Mann aus Aichach ist wieder daheim

In Aichach und der Region hat die Polizei nach einem vermissten 65-jährigen Mann gesucht. Am Sonntagnachmittag kehrt er wohlbehalten zurück.
Von Christof Paulus
    Die Polizei im Einsatz: In Aichach wurde ein Mann vermisst Er ist wohlbehalten zurückgekehrt.
    Die Polizei im Einsatz: In Aichach wurde ein Mann vermisst Er ist wohlbehalten zurückgekehrt. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein 65-jähriger Mann, der seit Montag In Aichach vermisst wurde, ist wohlbehalten zurückgekehrt. Das meldet das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Sonntag gegen 16.40 Uhr. Seit Montag war der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt. Am frühen Sonntagmorgen hatte die Polizei deshalb die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Sie hatte befürchtet, der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

