Unbekannter will in Apotheke in Aichach einbrechen

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag versucht, in eine Apotheke in der Bauerntanzgasse in Aichach einzubrechen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 3.05 Uhr bemerkte eine Zeugin einen Mann, der mit einem Metallgegenstand auf die Eingangstüre der Apotheke einschlug, um diese mutmaßlich aufzubrechen. Sie verständigte die Polizei. Obwohl diese wenige Minuten später an der Apotheke eintraf, konnte sich der Mann unerkannt vom Tatort entfernen.

So wird der Täter beschrieben

Nachdem die Eingangstüre den Schlägen standgehalten hatte, gelangte der Täter nicht in den Verkaufsraum. Durch den Einbruchsversuch entstand an der Tür ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 Jahre alt, blonde mittellange Haare, kein Bart, keine Brille. Bekleidet war er mit kurzer dunkler Hose und hellem Oberteil. Er führte ein dunkles Fahrrad mit sich. Hinweise erbittet die Polizei in Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)