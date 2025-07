Prost aufs Volksfest: Aichach startet einen Tag früher

Fünf Tage dauert das Aichacher Volksfest auch in diesem Jahr. Neu ist allerdings, dass es nicht von Donnerstag bis Montag auf dem Volksfestplatz stattfindet, sondern von Mittwoch, 16. Juli, bis Sonntag, 20. Juli. Gestartet wird wie immer mit einem Standkonzert am Stadtplatz mit Freibierausschank und einem großen Festzug zum Volksfestplatz. Am Samstag, 19. Juli, feiert der Schützengau Aichach sein Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen ebenfalls im Festzelt.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Volksfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis