Ein Forscher erzählt von der Mühe des Suchens und dem Glück des Findens

Manchmal hat Michael Schmidberger einfach Glück. Dann findet der Schiltberger Heimatforscher, ohne zu suchen. Als seine Nachbarin vor ein paar Jahren wegen Sanierungsarbeiten den Boden aufgrub, kam direkt an seiner Grundstücksgrenze ein altes Gemäuer zutage. Schmidberger fand heraus, dass es sich um einen rund 700 Jahre alten Brunnen handelt, den ältesten Schiltbergs. Solche Funde sind ein großer Glücksfall für den Kreisheimatpfleger. Denn in der Regel muss er oft den Rücken krumm machen, bis er Zeugnisse der Geschichte findet.

„Wir leben in einer geschichtlich sehr interessanten Gegend“, sagt der Heimatforscher. Er selbst wohnt mittendrin in diesem kleinen Hotspot der Menschheitsgeschichte. Von seinem Haus in der Schiltberger Dorfmitte liegen drei Bodendenkmäler in Sichtweite. Das bekannteste ist der Hofberg. Dort sammelte er in den 70er Jahren beim Bühnenbau Scherben von einem Aushub auf. „Was willst denn mit dem Zeug?“, sagte der Bauarbeiter und überließ es ihm gerne. Es waren die ersten Funde, die Schmidberger ins Landesamt für Denkmalpflege trug. Seither sind unzählige gefolgt.

Der Forscher muss wissen: Wo könnte sich die Suche lohnen?

Der Schiltberger betreibt Heimatforschung auf wissenschaftlichem Niveau und kümmert sich besonders um den Siedlungsraum Weilachtal und das Ecknachtal. Deshalb ist er in der Lage, in einem vermeintlich alten Gemäuer einen Brunnen zu erkennen, der um 1330 entstanden ist, als sich Ludwig der Bayer gelegentlich in Schiltberg aufhielt. Doch archäologisch bedeutsame Funde liegen nun mal nur ausnahmsweise am Rande seines Grundstücks. Wie also funktioniert das mit dem Suchen und Finden?

Zunächst muss der Heimatforscher wissen, wo sich eine Suche lohnen könnte. Dafür beobachtet er die Landschaft: „Man muss es auf sich wirken lassen, dass man das Gelände versteht.“ So entdeckte er etwa die beiden weiteren Bodendenkmäler in seiner Nähe: den Xanderberg und den Budelberg im Weilachtal in der Gemarkung Aufhausen.

Geht er dann auf die Suche, nutzt der 74-Jährige keine Sonde, er muss auch keine tiefen Löcher graben. Schmidberger klopft allenfalls das Erdreich vom Wurzelballen eines umgestürzten Baumes. Auch eine aufgelassene Kiesgrube wie am Budelberg ist ein optimales Suchfeld. Oder ein frisch gepflügter Acker. Mit Erlaubnis des Bauern läuft Schmidberger dann konzentriert und gebückt über das Feld und hält die Augen offen. Da kann es schon mal anstrengende zwei Stunden dauern, „bis mir der Acker einen Silex hinlegt“, erzählt der Heimatforscher. Ein solcher Silex kann ihm viel erzählen. Denn dabei handelt es sich um einen Hornstein, auch als Feuerstein bekannt, den Menschen in grauer Vorzeit zur Herstellung von Werkzeugen nutzten.

Wie Fachmann Schmidberger den „Wert“ eines Fundes erkennt

Erregt ein Stück seine Aufmerksamkeit, fotografiert der 74-Jährige die Fundsituation. Zuvor legt er den Handykompass dazu, damit Fachleute den Fundort „stecknadelgenau“ nachprüfen können. Das Fundgut packt er danach behutsam in Haushaltsbeutel. Zu Hause trocknet er die Teile, bevor er sie vorsichtig säubert und wäscht, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Dann werden sie erneut getrocknet, geordnet, beschriftet und in Schachteln abgelegt.

Icon Vergrößern Bei diesem Fundstück handelt es sich um ein vorgeschichtliches Webgewicht mit einer Höhe von zwölf Zentimetern. Michael Schmidberger hat es in der aufgelassenen Kiesgrube am Budelberg gefunden. Foto: Michael Schmidberger Icon Schließen Schließen Bei diesem Fundstück handelt es sich um ein vorgeschichtliches Webgewicht mit einer Höhe von zwölf Zentimetern. Michael Schmidberger hat es in der aufgelassenen Kiesgrube am Budelberg gefunden. Foto: Michael Schmidberger

Woran aber ist zu erkennen, ob ein Fundstück wirklich alt ist? Der Fachmann lächelt ein wenig, bevor er sagt: „Man sieht das.“ So war es bei seinem schönsten Fund: einer Wandscherbe, die aus der Chamer Kultur, einer Kultur der Jungsteinzeit, stammt. Schmidberger hat sie am Budelberg aufgelesen, wo er eine beinahe ungebrochene Siedlungskontinuität von rund 4200 Jahren nachweisen konnte. So war das auch mit den Mikrolithen bei Haag (Altomünster) am Rande des Weilachtals. Die bearbeiteten Hornsteinstücke weisen die Mittelsteinzeit (9000 bis 5500 vor Christus) nach. Damit hat Schmidberger den Ort quasi schlagartig um rund 3000 Jahre älter gemacht. „So lange wohnen schon Menschen hier“, sagt er und aus seiner Stimme spricht Bewunderung.

Icon Vergrößern Zu den markantesten Keramikfunden aus der Kiesgrube am Budelberg zählt dank ihrer dreifachen Leistenverzierung diese Wandscherbe der Chamer Kultur. Es ist einer von Michael Schmidbergers schönsten Funden. Foto: Michael Schmidberger (Archivbild) Icon Schließen Schließen Zu den markantesten Keramikfunden aus der Kiesgrube am Budelberg zählt dank ihrer dreifachen Leistenverzierung diese Wandscherbe der Chamer Kultur. Es ist einer von Michael Schmidbergers schönsten Funden. Foto: Michael Schmidberger (Archivbild)

„Scherben sind die sichersten Zeugen für Bauphasen“, stellt Schmidberger fest. Ihn faszinieren die Erkenntnisse, die er daraus ziehen kann. So weiß er, dass es unsere Vorfahren schwer hatten: „Das waren ganz arme Leute bei uns.“ Sein Haus ist voll von diesen teilweise jahrtausendealten Zeugen. Er könnte ein vorgeschichtliches Museum damit bestücken. Das dürfte wohl ein Traum bleiben. Der Forscher sagt, dass der Großteil seiner Funde zwar dokumentarischen, aber nicht unbedingt musealen Wert hat. Eine gute Grundlage für eine Doktorarbeit wäre seine Sammlung aber allemal. Irgendwann soll sie dem Depot des Landesamtes überstellt werden.

Für die meisten Funde musste sich Schmidberger stundenlang krumm machen. Doch manchmal fallen sie ihm eben in den Schoß. So wie Schiltbergs ältester Brunnen. Oder wie die Knochenflöte aus der Altsteinzeit, die ein Schiltberger bei Renovierungsarbeiten unter einem Bodenbelag fand und vorbeibrachte. Oder wie die Vase, die einen Ehrenplatz in einer Vitrine im Hause Schmidberger hat. Der Forscher hat sie in mühevoller Puzzelei aus unzähligen Scherben, die er in jungen Jahren als Bauhelfer bei einem Nachbarn fand, beinahe vollständig wieder zusammengesetzt. Es handelt sich um eine Art frühes Markenprodukt: einen Vorratsbehälter aus Keramik aus der Körninger Hafnerei, entstanden um 1500. Brunnen, Knochenflöte und Vase: Sie stehen für das Glück des Tüchtigen.

Besondere Auszeichnung: Michael Schmidberger erhält die Silberdistel

Nachtrag: Für sein besonderes Engagement hat Michael Schmidberger die Silberdistel unserer Zeitung erhalten. Christian Lichtenstern, Redaktionsleiter der Aichacher Nachrichten, überreichte sie ihm diese Woche bei einer kleinen Feierstunde im Büro von Landrat Klaus Metzger. Bei der Silberdistel handelt es sich um die Auszeichnung unserer Zeitung für besonderes bürgerschaftliches Engagement.

Icon Vergrößern Michael Schmidberger (Mitte) freute sich im Beisein seiner Familie über die Silberdistel, die Auszeichnung unserer Zeitung für beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement (von links): Christa Schmidberger, Landrat Klaus Metzger, Abteilungsleiter Georg Großhauser, Michael Schmidberger, AN-Redaktionsleiter Christian Lichtenstern und Claudia Englhart. Foto: Carmen Jung Icon Schließen Schließen Michael Schmidberger (Mitte) freute sich im Beisein seiner Familie über die Silberdistel, die Auszeichnung unserer Zeitung für beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement (von links): Christa Schmidberger, Landrat Klaus Metzger, Abteilungsleiter Georg Großhauser, Michael Schmidberger, AN-Redaktionsleiter Christian Lichtenstern und Claudia Englhart. Foto: Carmen Jung

Alle zwei Jahre darf jede Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen einen Silberdistel-Träger küren. Für Redaktionsleiter Lichtenstern schloss sich nun ein Kreis. 2003 erhielt der Hofbergtheaterverein Schiltberg die Silberdistel. Diesmal war mit Schmidberger einer der „Väter“ des Vereins an der Reihe. Lichtenstern sprach von einer „Lebensleistung ohne Beispiel“. Schmidberger engagiere sich in einer bewundernswerten und außergewöhnlichen Weise. Unter anderem ist er seit Jahrzehnten im Gemeinderat und als Kreisheimatpfleger für die Theaterkultur und Bodendenkmalpflege im Landkreis zuständig.

Lichtensterns Aussage, „er ist der absolut Richtige für diesen Preis“, konnte der Landrat nur zustimmen. Er sprach von einer exzellenten Wahl und attestierte Schmidberger Heimatliebe im positivsten Sinne. Das Ergebnis seines Engagements sei von „höchster Qualität“. Klaus Metzger sprach mit Blick auf Chroniken und Aufsätze von einem schier unvergleichlichen Schatz für den Landkreis.

Der Geehrte bewertete die Silberdistel mit sichtlicher Freude als „Ausdruck großer Wertschätzung“ und sprach mit einem schelmischen Lächeln von einem „Oscar für mein Lebenswerk“. Zugleich dankte er seiner Ehefrau Christa und Tochter Claudia Englhart für ihre Unterstützung.