Vom Schultheater in die „Game of Thrones“-Armee: Rouven Blessing lebt seinen Traum

Vom Schultheater über die "Game of Thrones"-Armee zur Stimme in der Anime-Kultserie „One Piece“. Was sich wie Stationen eines unerreichbaren Jugendtraums anhört, ist für den Aichacher Rouven Blessing zur Realität geworden: eine Schauspielerkarriere, die in der Theatergruppe des Deutschherren-Gymnasiums seinen Anfang nahm. Obwohl diese Karriere noch relativ jung ist, liest sie sich bereits wie ein spannender Roman. Wir haben Rouven Blessing in seiner Wahlheimat München besucht, wo er als Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogbuch-Autor und Cutter derzeit viel beschäftigt ist.

