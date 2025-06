Vom Kriegsgebiet in der Ukraine in eine Backstube in Derching

Wenn Nadiia Feshehenko um 8 Uhr Feierabend hat, gehen die meisten Menschen erst zur Arbeit. Die 26-Jährige macht bei der Stadtbäckerei Scharold eine Ausbildung zur Bäckerin und fängt bereits um Mitternacht mit ihrer Schicht an. Vor drei Jahren floh sie vor Krieg und Zerstörung aus der Ukraine und kam nach Deutschland. Gelandet ist sie im Wittelsbacher Land. Genauer gesagt in Derching. Wer ihr am Anfang half, die Begriffe in der Backstube zu lernen, ist fast schon kurios.

