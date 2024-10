Praktikanten gibt es in allen Branchen. So auch in der Landwirtschaft. Auf dem Naturland-Hof von Walter Hollmann im Affinger Ortsteil Miedering lernt gerade eine junge Frau aus Kasachstan mehr über die deutsche Landwirtschaft im Allgemeinen und speziell über Biobetriebe.

Martin Golling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kasachstan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis