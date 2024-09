Vorfahrtfehler: 82-Jährige verursacht Unfall mit drei Verletzten

Eine 82-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch in Petershausen einen Unfall verursacht. Darin wurden insgesamt drei Fahrzeuge verwickelt.

Laut Polizei Dachau wollte die Seniorin gegen 13 Uhr mit ihrem Dacia von der Mitterfeldstraße in die kreuzende Jetzendorfer Straße einfahren. Dabei übersah sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW mit einem 73-Jährigen am Steuer. Es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund der Wucht wurde der Dacia gegen einen weiteren VW geschleudert, der auf der Ziegeleistraße an der Kreuzung wartete.

Die 82-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, ebenso wie der 73-Jährige und seine 71-jährige Beifahrerin. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Polizei hat nach eigenen Angaben gegen die Unfallverursacherin ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. (AZ)