Bewusstlos bei Walchshofen gefundener Fahrradfahrer in Klinik gestorben

Der Fahrradfahrer, den Passanten bewusstlos neben der Kreisstraße AIC1 auf Höhe Walchshofen gefunden haben, ist in einer Klinik gestorben. Laut Polizei konnte der 75-Jährige nicht mehr zu den Ursachen des möglichen Sturzes befragt werden.

Ersthelfer hatten den Mann am vergangenen Samstag gegen 15.30 Uhr bewusstlos neben der Straße zwischen Inchenhofen und Oberbernbach auf Höhe von Walchshofen gefunden. Der Mann lag bewusstlos mit seinem Fahrrad auf dem Boden an der Böschung neben der Kreisstraße. Die Ersthelfer begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese seien auch erfolgreich gewesen, so die Polizeiinspektion Aichach.

Radfahrer in Klinik verstorben

Ein Rettungshubschrauber hatte den Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er aber inzwischen verstorben, berichtet die Polizei. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 08251/898911.