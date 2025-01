Matthias Wolf ist Schützenkönig bei Hubertus Walchshofen

Beim Schützenverein Hubertus Walchshofen (Stadt Aichach) nahm Schützenmeister Stefan Heigemeir die Königsproklamation vor. Für die kommende Saison repräsentiert Matthias Wolf in der Luftgewehr-Schützenklasse (13 Teiler) als Schützenkönig den Verein. Marco Held (53 Teiler) durfte in der Jugendklasse die Königskette in Empfang nehmen. Michael Lechner konnte mit der Luftpistole das beste Blattl (79 Teiler) aufweisen und holte sich somit den Königstitel.

