Walk of Fame in Aichach: Diese Filmschaffenden enthüllen neue Gedenktafeln

Kürzlich erweiterte Aichach seinen „Walk of Fame“, einen Gehweg mit Ehrentafeln für besondere Persönlichkeiten der Filmbranche. Nun wurden die Ehrentafeln der Dokumentarfilmer Thomas und Julian Wittmann und der Produzentin Anja Föringer enthüllt. Die Stadt ehrt damit Filmschaffende, die durch ihren Besuch in Aichach während der Festivalwoche ein besonderes Highlight setzen und wesentlich zum Erfolg des Aichach Filmfestivals beitragen. Seit zehn Jahren gibt es mit Unterstützung des Rotary Clubs Schrobenhausen-Aichach, der Filmfamilie Rusch und der Stadt Aichach das Filmfestival.

Die Gedenkplatten erinnern an Ferdinand Schmidt-Modrow, Franz Xaver Gernstl, Sebastian Hilk und Regisseur Adrian Golginger. Eine weitere Platte spiegelt die Thematik Afrika wider. Weitere zwei Platten kamen Ende September dazu. Sie erinnern an die Schauspielerinnen Marianne Sägebrecht und Gisela Schneeberger.

Geehrte Filmschaffende dürfen sich auch in das Goldene Buch in Aichach eintragen

Beim Sektempfang im Rathaus lobte Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann die Zusammenarbeit mit dem Rotary Club, der Familie Rusch und der Stadt. Er bedauerte, dass Julian Wittmann nicht zur Enthüllung kommen konnte. Auch im Goldenen Buch der Stadt durften sich die Geehrten verewigen. Danach ging es zum Tandlmarkt. Bevor stellvertretender Bauamtsleiter Michael Thalhofer die Schrauben der Abdeckplatte lockerte, gab es von Rotary-Mitglied und ehemaligen Vorsitzenden Dieter Nitsche eine Laudatio für Föringer und die Reisedokumentarfilmer Thomas und Julian Wittmann.

Nitsche sagte über die Brüder: „Sie haben aus ihrer Leidenschaft ihren Beruf gemacht und so entstanden wunderbare Reisedokumentationsfilme mit viel Kreativität und Charme.“ Nitsche erinnerte an das Filmfestival 2020 und den Dokumentarfilm „Ausgerissen“. „Sie haben uns bewiesen, dass man nicht nur mit einem Flugzeug nach Las Vegas kommen kann. Ihr damals gewähltes Transportmittel war ein Mofa mit Anhänger.“

Anja Föringer lobte Nitsche als erfahrene Produzentin für hochwertige Filme mit anspruchsvollen Themen. Das Aichacher Publikum könne sich seit Jahren davon überzeugen. 2019 lief ihr Film „Ein Dorf wehrt sich“. In den Folgejahren habe Föringer, die bei der Produktion ihrer Filme viel Wert auf Teamarbeit lege, weitere aktuelle Themen aufgegriffen. Auch diese Filme waren in Aichach zu sehen. Nitsche betonte: „Ohne ihre Filmbeiträge und ohne ihre persönliche Unterstützung wäre unser Filmfestival nicht zu dem geworden, was es heute ist.“