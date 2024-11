DKMS-Typisierung: Die Helfer der Aichacher Wasserwacht brauchen selbst Hilfe

Sie bringen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Schwimmen bei und sind zur Stelle, wenn Menschen auf, im oder am Wasser in Not geraten. Nun braucht die Wasserwacht Aichach selbst Hilfe. Eines ihrer aktiven Mitglieder ist an Leukämie erkrankt. Bei der von der Wasserwacht organisierten Typisierungsaktion ließen sich am Sonntag im Pfarrzentrum 91 Menschen in die DKMS-Spenderkartei aufnehmen. Etwa 400 Leute, darunter viele Familien mit Kindern, sind zu dem Aktionstag gekommen, an dem sich auch das Rote Kreuz (BRK) und die Freiwillige Feuerwehr Aichach beteiligten.

