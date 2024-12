Betrunkener Supermarkt-Einbrecher geht mit seiner Beute baden

In einem Supermarkt in Weichs, das im Landkreis Dachau zwischen Markt Indersdorf und Petershausen liegt, schlug Samstagnacht gegen 22.45 Uhr der Alarm an. Deshalb eilten sofort drei Streifen der Dachauer Polizei zum Tatort. Wie die Polizei berichtet, kam einer Streife auf der Anfahrt ein E-Scooter-Fahrer entgegen, der drei große Plastiktüten bei sich hatte. Als der E-Scooter-Fahrer das Polizeifahrzeug sah, versuchte er zu flüchten.

Er fuhr mit seinem E-Scooter laut Polizei in Richtung eines Weihers, sprang dort ab, warf die drei Plastiktüten in den Weiher und stürzte sich anschließend selbst ins kühle Nass. Die Streifenbesatzung fand den jungen Mann schließlich „wie einen Seestern“ auf dem Rücken treibend im Wasser. Die Polizisten zogen ihn aus dem Weiher. Da im Wasser jede Menge Zigarettenschachteln trieben, räumte der 18-Jährige nach Polizeiangaben ein, dass er in den Supermarkt eingebrochen war.

Der Wert der geklauten Zigarettenschachteln liegt etwa bei 2500 Euro

Mit einem Gullideckel, den er zuvor von der Fahrbahn entfernt hatte, hatte er die Scheibe des Supermarktes eingeschlagen. Anschließend brach er drei Zigarettenregale an den Kassen auf, räumte die Zigarettenschachteln aus und nahm diese in den Plastiktüten mit. Der Wert der Zigaretten lag laut Polizei bei etwa 2500 Euro.

Der triefend nasse Einbrecher wurde von einer Streife zur Polizeiinspektion Dachau gebracht. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann mit einem gestohlenen E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Zudem war er mit deutlich über ein Promille auch so alkoholisiert, dass er nicht hätte fahren dürfen. Neben dem Einbruch in den Supermarkt erwartet den 18-Jährigen unter anderem noch eine weitere Strafanzeige wegen Trunkenheits im Straßenverkehr, so die Polizei.

Zur Bergung des Diebesguts wurde die Feuerwehr Weichs alarmiert, die dann noch die Wasserwacht Markt Indersdorf und Dachau hinzuziehen musste, die schließlich mit Neopren-Anzügen die Zigarettenschachteln aus dem Weiher fischten.