Nach viel Frust: Gemeinderat entlastet nun Bürgermeister Winklhofer

Frust auf allen Seiten: So lässt sich ein Thema überschreiben, das in der Gemeinde Affing seit vielen Jahren gärt. Es geht um die örtliche Rechnungsprüfung und die damit verbundene Entlastung des Bürgermeisters. Auf Letztere musste Gemeindechef Markus Winklhofer lange warten. Seine Entlastung stand bis Dienstag für insgesamt fünf Jahre aus. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause zog der Gemeinderat nun einen Schlussstrich unter die Angelegenheit, die immer wieder für Auseinandersetzungen gesorgt hatte: auf der einen Seite Bürgermeister und Verwaltung, auf der anderen der Gemeinderat.

