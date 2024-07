Wie Bürokratie Bürger im Wittelsbacher Land auf die Barrikaden bringt

Da wäre der langjährige Schulleiter aus dem Wittelsbacher Land, der jetzt im Ruhestand ist. Um seine früheren Kollegen in Zeiten des Lehrermangels zu unterstützen, will er jetzt als Pensionär doch noch ein paar Unterrichtsstunden in der Woche geben. Er bewirbt sich und bekommt vom Kultusministerium als Erstes gleich mal ein Formblatt mit 70 Seiten ins Haus geschickt. Darin soll der Mann, der sein Arbeitsleben lang und bis vor Kurzem im Öffentlichen Dienst tätig war, seine Verfassungstreue detailliert darlegen und nachweisen. Mit dem Bürokratie-Wälzer ist der frühere Schulleiter beim Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko aufgeschlagen: Der konnte auch nur den Kopf verdrehen.

