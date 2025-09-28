Icon Menü
Wie hoch? Wie schwer? Wie viel?: Rätseln Sie mit bei unserem Quiz über den Landkreis Aichach-Friedberg

In unserer Sommer-Rätselserie verlosen wir unter allen richtigen Einsendungen einen Frühstücksgutschein.
Foto: Sebastian Kahnert, dpa (Symbolbild)
Aichach-Friedberg

Rätseln Sie mit: Wir gut kennen Sie den Landkreis Aichach-Friedberg?

Von der Landwirtschaft über Kirchenglocken bis zum Freibad: In unserem Quiz ist für jeden Rätselfan etwas dabei. Es gibt einen Frühstücksgutschein zu gewinnen.
Von Philipp Holzhey |
    • |
    • |
    • |

    Wie hoch? Wie schwer? Wie viel? Im Wittelsbacher Land gibt es zahlreiche erstaunliche Dinge zu entdecken – und wir haben daraus eine kleine Sommer-Rätselserie gebastelt. Nun kommen Sie ins Spiel: Jede Antwortmöglichkeit enthält einen Wortschnipsel, zusammengesetzt geben die sieben richtigen Antworten auf unsere Rätselfragen ein Lösungswort. Sie haben die richtige Lösung gefunden? Dann schreiben Sie sie uns bis Freitagmittag, 26. September, um 12 Uhr per E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de oder redaktion@friedberger-allgemeine.de. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir einen Frühstücksgutschein. Viel Spaß beim Rätseln und Gewinnen!

    1.

    Wie viele Tonnen Weizen passen in die Getreidesilos des Lagers an der Afrastraße?

    Das Getreidelager der Bennomühle in der Friedberger Afrastraße.
    Das Getreidelager der Bennomühle in der Friedberger Afrastraße. Foto: Andreas Ziegenaus
    • 500 Tonnen (Le)
    • 1000 Tonnen (Su)
    • 10.000 Tonnen (Ta)
    • 50.000 Tonnen (Re)
    2.

    Wie viele Storchennester gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg?

    Vor allem im Gemeindegebiet Pöttmes nisten seit Jahren immer wieder Störche.
    Vor allem im Gemeindegebiet Pöttmes nisten seit Jahren immer wieder Störche. Foto: Gerhard Mayer
    • 9 (st)
    • 14 (ge)
    • 17 (ch)
    • 25 (kl)
    3.

    Was wiegt die schwerste der sechs Kirchenglocken in der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt?

    Die größte Glocke Aichachs hängt in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt.
    Die größte Glocke Aichachs hängt in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Foto: Erich Echter
    • 537 Kilogramm (en)
    • 783 Kilogramm (st)
    • 1975 Kilogramm (am)
    • 3260 Kilogramm (sz)
    4.

    Wie viele Brauereien mit Braumeistern gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg?

    Bierbrauen hat im Wittelsbacher Land Tradition. Die Schlossbrauerei Unterbaar zählt beispielsweise zu den ältesten Deutschlands.
    Bierbrauen hat im Wittelsbacher Land Tradition. Die Schlossbrauerei Unterbaar zählt beispielsweise zu den ältesten Deutschlands. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
    • 6 Brauereien (lt)
    • 9 Brauereien (ei)
    • 15 Brauereien (an)
    • 21 Brauereien (ig)
    5.

    Welches ist das höchste Gebäude im Landkreis Aichach-Friedberg?

    Das höchste Gebäude im Landkreis Aichach-Friedberg ist eine Kirche
    Das höchste Gebäude im Landkreis Aichach-Friedberg ist eine Kirche Foto: Josef Abt, Alice Lauria, Michael Eichhammer, Erich Echter
    • St. Jakobus major - Friedberg (lt)
    • Mariä Himmelfahrt - Aichach (hi)
    • Heilig Kreuz - Gundelsdorf (sc)
    • St. Leonhard - Inchenhofen (tu)
    6.

    Wie viele Vollerwerbslandwirte gibt es noch im Landkreis Aichach-Friedberg?

    Die Zahl der Landwirte sinkt mit jedem Jahr. Auch am Landkreis Aichach-Friedberg geht dieser Trend nicht vorüber.
    Die Zahl der Landwirte sinkt mit jedem Jahr. Auch am Landkreis Aichach-Friedberg geht dieser Trend nicht vorüber. Foto: Josef Abt
    • 569 Landwirte (ng)
    • 692 Landwirte (et)
    • 817 Landwirte (ch)
    • 1254 Landwirte (ne)
    7.

    Wie viele Liter Wasser fasst das große Becken des Meringer Freibads?

    Das große Becken ist mit Sprungblöcken und -brettern ausgestattet.
    Das große Becken ist mit Sprungblöcken und -brettern ausgestattet. Foto: Bernhard Weizenegger
    • 1 Million (se)
    • 1,2 Millionen (en)
    • 1,5 Millionen (rt)
    • 1,7 Millionen (ch)
