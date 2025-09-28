Rätseln Sie mit: Wir gut kennen Sie den Landkreis Aichach-Friedberg?

Wie hoch? Wie schwer? Wie viel? Im Wittelsbacher Land gibt es zahlreiche erstaunliche Dinge zu entdecken – und wir haben daraus eine kleine Sommer-Rätselserie gebastelt. Nun kommen Sie ins Spiel: Jede Antwortmöglichkeit enthält einen Wortschnipsel, zusammengesetzt geben die sieben richtigen Antworten auf unsere Rätselfragen ein Lösungswort. Sie haben die richtige Lösung gefunden? Dann schreiben Sie sie uns bis Freitagmittag, 26. September, um 12 Uhr per E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de oder redaktion@friedberger-allgemeine.de. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir einen Frühstücksgutschein. Viel Spaß beim Rätseln und Gewinnen!
1.
Wie viele Tonnen Weizen passen in die Getreidesilos des Lagers an der Afrastraße?
- 500 Tonnen (Le)
- 1000 Tonnen (Su)
- 10.000 Tonnen (Ta)
- 50.000 Tonnen (Re)
2.
Wie viele Storchennester gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg?
- 9 (st)
- 14 (ge)
- 17 (ch)
- 25 (kl)
3.
Was wiegt die schwerste der sechs Kirchenglocken in der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt?
- 537 Kilogramm (en)
- 783 Kilogramm (st)
- 1975 Kilogramm (am)
- 3260 Kilogramm (sz)
4.
Wie viele Brauereien mit Braumeistern gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg?
- 6 Brauereien (lt)
- 9 Brauereien (ei)
- 15 Brauereien (an)
- 21 Brauereien (ig)
5.
Welches ist das höchste Gebäude im Landkreis Aichach-Friedberg?
- St. Jakobus major - Friedberg (lt)
- Mariä Himmelfahrt - Aichach (hi)
- Heilig Kreuz - Gundelsdorf (sc)
- St. Leonhard - Inchenhofen (tu)
6.
Wie viele Vollerwerbslandwirte gibt es noch im Landkreis Aichach-Friedberg?
- 569 Landwirte (ng)
- 692 Landwirte (et)
- 817 Landwirte (ch)
- 1254 Landwirte (ne)
7.
Wie viele Liter Wasser fasst das große Becken des Meringer Freibads?
- 1 Million (se)
- 1,2 Millionen (en)
- 1,5 Millionen (rt)
- 1,7 Millionen (ch)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden