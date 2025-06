Für junge Leute: Fünf Tipps, damit Spargel richtig cool wird

Junge Menschen essen zu wenig Spargel, heißt es von der Vorsitzenden des Spargelerzeugerverbands. Damit die Jüngeren auf den Geschmack kommen, muss das Edelgemüse cooler werden. Wir haben uns fünf Tipps überlegt, wie der Spargel beliebter wird.

Erstens, es braucht einen beliebten und coolen Werbeträger. Wie wäre es, wenn Joshua Kimmich in einem Werbespot erst eine große Portion Spargel verputzt und in der nächsten Einstellung drei Tore für den FC Bayern schießt? Oder wie wäre es, wenn Sängerin Nina Chuba in ihrem Song plötzlich „Zum Frühstück Spargelcanapé und ein Wildberry-Lillet“ singt?

Tipp Nummer zwei: Spargel muss schöner machen als rohe Gurken

Zweitens, Spargel muss schön machen. Am besten, eine neue Studie findet heraus, dass es viel besser ist, sich aufgeschnittenen Spargel auf die Haut und die Augen zu legen als Gurken. Dass Spargel kalorienarm ist und viele Vitamine hat, ist bekannt. Aber es fehlt noch der letzte Kick. Die Kombination mit der Haut sollte auch schönheitsbewusste Jugendliche locken.

Drittens, es muss ein Trend in den sozialen Medien her. Vor einiger Zeit löste ein junger Influencer einen wahren Gurken-Boom aus, als er einen Schüttelsalat im Glas postete und dieser millionenfach geklickt und nachgemacht wurde. Spargelrezepte gibt es wie Sand am Meer, aber es muss ein einfaches, unwiderstehliches Rezept her. Welches das sein könnte, ist aber noch offen.

Viertens, junge Menschen sammeln gerne – Kinder beispielsweise Playmobilfiguren oder -gegenstände. Wie wäre es, wenn es am Spargelstand pro zehn gekauften Stangen einen kleinen Playmobil-Spargel gäbe – damit sich der Nachwuchs bis zum Ende der Saison einen ganzen Korb zusammensammeln kann? Oder ein Sammelheft, in dem Stempel unterschiedlicher Anbieter gesammelt werden können.

Tipp Nummer fünf: Spargel muss der Star einer großen Familiensaga werden

Fünftens, ein beliebter Streaming-Dienst muss eine wilde, spannende Serie über eine Spargel-Dynastie herausbringen, bei der eine große Familie in zahlreiche Irrungen und Wirrungen verstrickt ist. Alternativ ist eine Krimi-Serie denkbar, bei der die Detektivin immer erst einen Gedankenblitz hat, nachdem sie Spargel gegessen hat. Auch ein Spargel-Zeichentrick-Held ist denkbar.

Bestimmt gibt es auch noch andere Ideen. Wir sind gespannt, welche sich durchsetzen werden. Der Spargel muss jedenfalls gerettet werden.