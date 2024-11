Autofahrerin weicht Reh bei Altomünster aus: Wagen kippt um

Eine Autofahrerin ist am Sonntag im Gemeindebereich Altomünster (Landkreis Dachau) mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und umgekippt. Die 24-Jährige wollte einem Reh ausweichen.

Sie war gegen 17.25 Uhr mit ihrem Fiat auf der Kreisstraße DAH2 von Pipinsried in Richtung Altomünster unterwegs. In einer Linkskurve etwa auf Höhe des Weilers Sengenried überquerte ein Reh die Straße. Die Autofahrerin erschrak und versuchte, dem Reh auszuweichen. Wie die Polizei mitteilte, verlor sie dabei die Kontrolle über ihren Wagen und kam auf abschüssiger Strecke nach links von der Straße ab.

Unfall bei Altomünster: Auto kippt auf die Seite und schlittert auf der Straße weiter

Sie prallte gegen die Leitplanke, das Auto kippte auf die Fahrerseite und schlitterte rund 100 Meter weiter. Die leicht verletzte 24-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Wagen befreien und setzte einen Notruf ab. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh war es laut Polizei nicht gekommen.

Der Rettungsdienst brachte die 24-Jährige zur weiteren Behandlung in ein nahes Krankenhaus. An dem Fiat entstand Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Der Schaden an Auto und Leitplanke beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altomünster zur technischen Hilfeleistung und Verkehrslenkung. (nsi)