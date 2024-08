Überholmanöver bei Wollomoos missglückt: Motorradfahrer verletzt

Ein missglücktes Überholmanöver hat einen Unfall im Gemeindegebiet Altomünster (Landkreis Dachau) zur Folge gehabt. Wie die Dachauer Polizei am Montag mitteilte, ereignete er sich am Samstagmittag. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein Traktor auf der Staatsstraße ST2047 von Pfaffenhofen in Richtung Wollomoos. Hinter dem langsam fahrenden Traktor hatte sich eine Kolonne gebildet.

Im Bereich einer Linkskurve setzte ein Motorradfahrer im hinteren Bereich der Kolonne zum Überholen. Zeitgleich mit dem 52-jährigen Motorradfahrer aus Sachsen-Anhalt scherte nach Polizeiangaben weiter vorne in der Kolonne ein 61-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Dachau ebenfalls zum Überholen aus.

Motorradfahrer prallt in Heck eines überholenden Autos und stürzt

Der Motorradfahrer prallte trotz einer Notbremsung mit seiner KTM in das Heck des ausscherenden Opels und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe. (nsi)