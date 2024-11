Kleintierzuchtverein macht eine „Josef Schwegler Gedächtnisschau“

Der Kleintierzuchtverein B228 Aichach veranstaltet am Sonntag, 17. November, die „Josef Schwegler Gedächtnisschau“. Die Schau mit cirka 200 Kaninchen findet in Zahling (Gemeinde Obergriesbach), Rosenweg 5, (beim Mahl) statt. Von 9 bis 16 Uhr können die Tiere betrachtet werden. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagstisch und anschließend Kaffee und Kuchen. Um 13.30 Uhr findet durch Pfarrer Tobias Seyfried eine Tiersegnung satt. Um 14 Uhr schließt sich die Begrüßung der Ehrengäste mit Schirmherr und Bürgermeister Klaus Habermann aus Aichach und Obergriesbachs 2. Bürgermeister Daniel Schulz an. Den Abschluss bildet die Siegerehrung der prämierten Rassen und Zuchtgruppen. Der Eintritt ist frei.

